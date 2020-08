Marcolin: "Gattuso vuole rinforzare due reparti e l'ha fatto capire nelle interviste"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e commentatore tecnico di Dazn, si è così espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se analizziamo la prima stagione a metà di Gattuso, i punti rimarcati nei confronti della società nelle interviste erano i pochi gol rispetto alle occasioni create e la difesa. Vuole intervenire su attacco e difesa, a centrocampo invece il Napoli è a posto. Gattuso vuole cercare calciatori giusti soprattutto in difesa per il suo gioco, ossia un difensore esplosivo e meno compassato, bravo nell'uscita palla al piede e cattivo".