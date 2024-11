Marcolin: “Il modo di giocare dell’Atalanta può avvantaggiare il Napoli”

L'ex capitano e centrocampista del Napoli, Dario Marcolin, è intervenuto a Radio Marte

L'ex capitano e centrocampista del Napoli, Dario Marcolin, è intervenuto a Radio Marte: “Napoli-Atalanta? Mi aspetto una partita di grande intensità perché la squadra di Gasperini è abituata a dare ritmo al suo gioco. Il Napoli deve essere in grado di variare i ritmi della partita, la chiave sarà lì. Dovrà riuscire a dare intensità quando vorrà e a spegnere quella dell’avversaria. L’Atalanta gioca all’assalto, anche in trasferta, e questo può essere un vantaggio per il Napoli che ha una difesa solida e che può trovare gli spazi per gli affondi nell’area avversaria.

Gilmour è in grande crescita, contro il Milan ha fatto la sua migliore partita sia nei cambi gioco sia nelle verticalizzazioni. Sembrava un veterano, uno che giocava nel Napoli da tempo: Conte lo ha premiato con un abbraccio a fine gara che era un attestato di stima. La sua difficoltà, come quella del suo connazionale McTominay, può essere quella di non conoscere l’Atalanta: una cosa è vederla in video, un’altra viverla sul campo. Giocano a uomo, e la soluzione per il Napoli potrebbe venire dal gioco ad uno massimo due tocchi. Se Gilmour lo capisce, farà ancora meglio delle scorse gare".

Atalanta terza candidata al titolo con Napoli ed Inter? Penso di sì, Gasperini la allena da nove anni. Dopo un avvio difficile, ora si sta vedendo la vera natura della sua squadra. L’unico problema potrebbe essere nella gestione di due squadre, perché ora per la prima volta ha a disposizione una panchina completa”.