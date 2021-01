Marcolin: "Il Napoli per essere bello in fase offensiva ha perso risultati e valore di alcuni giocatori"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "Il Napoli per essere bello in fase offensiva ha perso per strada un po' di giocatori, per giocare bene sta perdendo risultati e valore di alcuni della rosa. All'inizio aveva più attenzione, la squadra stava là e ripartiva, da quando ha cominciato ad attaccare tutti... Il Napoli di Gattuso dell'anno scorso vince ad Udine con tranquillità".