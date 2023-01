Marcolin: “Il Napoli può aprire un ciclo. Spalletti? Fa le cose giuste al momento giusto"

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore e attuale opinionista Dazn Dario Marcolin ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Spalletti? Quest’anno il Napoli mostra la sicurezza dei forti. Commenterò le prossime quattro partite degli azzurri, quindi potrò seguire con molta attenzione il cammino. Per me è un onore farla per Dazn. Oggi c’è una differenza sostanziale: Spalletti fa le cose giuste al momento giusto. A Salerno fa i cambi soltanto nel finale, invece contro la Roma toglie Osimhen. Nessuno lo avrebbe fatto, ma è entrato Simeone che ha trovato il gol della vittoria.