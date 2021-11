Marcolin: “L’ingresso di Petagna è stato un messaggio di Spalletti alla squadra”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto l’allenatore ed opinionista DAZN Dario Marcolin: "Con la Salernitana Il Napoli è partito per fare la sua partita subito col possesso palla, ma ha trovato un po’ di difficoltà. Non è stata una partita tecnica ma di sofferenza, per questo il Napoli è stato bravo. Con l’ingresso in campo di Petagna è come se Spalletti avesse parlato alla squadra, dicendo ai suoi di alzare il baricentro. Il Napoli è riuscito a sbloccare la partita, ma c’è un mondo dietro. Ci sono i cambi dell’allenatore e le qualità fisiche di Petagna, che sono simili a quelle di Osimhen e per questo la squadra si è un po’ ritrovata.

Nel finale il Napoli ha giocato senza Insigne, Osimhen, Koulibaly, e c’è stato un momento che non era il vero Napoli, ma attraverso la compattezza di una squadra è riuscito a portare a casa questo risultato. Era molto difficile, io ero a bordo campo e fino al 94’ respiravi l’intenzione della Salernitana di poter provare a pareggiare questa partita”.