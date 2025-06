Sky, Modugno: "De Bruyne top, nessuno come lui in Italia. Solo uno..."

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte parlando tra le altre cose di De Bruyne, gran colpo del Napoli che verrà presto annunciato. “De Bruyne? Giocatore di una dimensione differente, in Serie A non ha nessuno la sua caratura, solo Modric che però ha qualche anno in più. Il belga può fare quello che gli pare, giocherà laddove vuole giocare, Conte saprà trovare bene gli equilibri tattici di squadra. Lukaku intoccabile, la centralità dell'attaccante non è in discussione.

Non si può avere nostalgia del Lukaku dell'Inter, ma resta di assoluto livello, leader tecnico e di spogliatoio indiscutibile. Sono certo de Laurentiis arrivi in conferenza oggi orgoglioso per quanto fatto, per la continuità tecnica conquistata con Conte, per la centralità che ha avuto nello scacchiere delle panchine delle big italiane, per l'arrivo prossimo di De Bruyne”.