Italia, Gravina: "Ci sono delle difficoltà, ma niente alibi! Mondiale è fondamentale"

Durante la conferenza stampa di presentazione delle Finali Giovanili TIM che si svolgeranno nella Regione Lazio, è intervenuto il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Queste le sue parole: “Sono molto contento e felice di poter accogliere la Regione Lazio, con la quale stiamo consolidando un rapporto molto strutturato di stretta collaborazione e condivisione di un percorso. La Regione Lazio sta creando un connubio fondamentale tra il calcio italiano, lo sport in generale e il turismo. Oltre all’aspetto tecnico e sportivo che vivremo in questi giorni nella Regione Lazio, dove ci sarà anche la possibilità di scoprire giovani, si potranno scoprire alcune bellezze della Regione Lazio.

Sono contento anche di accogliere TIM, un nostro partner storico e che condivide con noi gioie e amarezze nell’evoluzione della costruzione positiva del calcio italiano. Devo congratularmi con il nostro Settore Giovanile Scolastico, le fasi finali sono la punta terminale di un grande lavoro di fondo che è stato portato avanti nella veste tecnica e quella educativa. Voglio curare entrambi gli aspetti, specialmente la fase educativa. Da noi sono tesserati oltre 800 mila ragazzi dai 5 ai 15 ragazzi, il che significa che il 25% della popolazione italiana di quell’età è tesserata. La Federazione perciò ha un ruolo fondamentale nell’educazione dei ragazzi. Questo appuntamento sarà una vetrina per tanti giovani e uno spot che inorgoglisce la Federazione. In un momento in cui nel nostro paese si parla di valorizzazione dei giovani noi stiamo costruendo il futuro non solo del calcio, ma della società del nostro paese.

Ci sentiamo responsabili di questa educazione, continuiamo a mettere quel seme nella sensibilità e nella coscienza di quei giovani per tirare fuori il meglio di loro. Ancora un grazie di cuore a TIM che ci sostiene e alla visione della Regione Lazio, giro il territorio italiano per promuovere un’industria che può sostenere il turismo, è prevista una crescita straordinaria fino al 2032 del PIL italiano in questo settore e per il calcio italiano è un onore dare questo contributo alla Regione Lazio. Sarà uno spettacolo bellissimo, l’augurio è che possa essere uno spettacolo dentro e fuori dal campo con il rispetto di tutti i principi del fair play e della dignità calcistica e umana dei giovani”.