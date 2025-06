Martino: "Ndoye sarebbe grande colpo. Bonny è l'attaccante del futuro"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Radiocronista di Radio CRC Carmine Martino.

"Ndoye al Napoli? Per quello che esprime oggi il calcio italiano sarebbe un grande colpo e un grande rinforzo per il Napoli. Nel corso della stagione è stato uno dei più importanti giocatori nel suo ruolo, e non solo per il Bologna, e credo che abbia ulteriori margini di miglioramento. Con tutto il rispetto per il Bologna e per Vincenzo Italiano, ma un giocatore del suo calibro non può che migliorare ulteriormente le sue prestazioni in una squadra con la caricatura tecnica del Napoli che è superiore di quella del Bologna.

Ndoye ha una percentuale di realizzazione che può migliorare nell’ambito delle prestazioni da migliorare. Lo abbiamo visto contro il Napoli dove ha segnato quel gol incredibile. Tutti abbiamo capito che è un giocatore che inizia a vedere la porta e che può migliorare ulteriormente. Per di più, è anche un 24enne, ha tutte le carte in regola per giocare con Antonio Conte e conosce già la Serie A dove si è già inserito e si è esaltato. Potrà esaltarsi anche in Champions, ma 40 milioni sono tanti. Io so che Ngonge piace molto a Sartori e che è sul suo taccuino da tempo. Il Bologna ha Orsolini in squadra, ma potrebbe pensarci seriamente al giocatore del Napoli.

Bonny è potenzialmente il giocatore del futuro e l’attaccante che potrebbe fare la differenza fra due o tre anni, vederlo giocare è un piacere. Il Napoli, però, ha bisogno di giocatori che siano pronti ad andare subito in campo. Bisogna capire la velocità che impiegherà questo giocatore nel passaggio da una squadra come il Parma ad una che ha ambizioni da Champions come il Napoli. Questo è il mio dubbio: Bonny è capace di sostituire Lukaku e fare almeno 15 in un anno? Non saprei Ho la sensazione che Antonio Conte riparta dal 3-4-3 dopo l’esperienza di quest’anno e per tutti i risultati che ha ottenuto con gli altri moduli. Conte cercherà di seguire il percorso di una squadra camaleontica o con dei calciatori che ti hanno la possibilità di giocare con le due punte. Bisognerà capire quali saranno le sue intenzioni".