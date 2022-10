Marcolin: "Napoli più bello con Raspadori, ma Osimhen deve restare il titolare"

“Per me il titolare in attacco resta Osimhen, a Roma lui in campo”. Così Dario Marcolin, ex azzurro, oggi opinionista tv

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

“Per me il titolare in attacco resta Osimhen, a Roma lui in campo”. Così Dario Marcolin, ex azzurro, oggi opinionista tv, ospite a Ottochannel: "L’esuberanza di Osimhen serve a questo Napoli, con Raspadori la squadra è più bella, con Simeone forse più pratico, ma nella testa di Spalletti per me il suo titolare in attacco resta Osimhen. Poi è chiaro che le alternative sono importanti e si possono utilizzare in base alla qualità degli avversari. Per esempio con il Milan serviva più un calciatore come Raspadori per non dare punti di riferimento".