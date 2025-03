Marcolin perplesso: "La percezione è che i cambi di ieri non fossero per vincere la gara"

Il commentatore ed ex calciatore Dario Marcolin, su Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', ha parlato del momento del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "La percezione è che i cambi di ieri non sono per vincere la partita ma sono per dare un’alternanza a chi è stanco. Cambio modulo?

Nel 4-3-3 quante volte abbiamo visto giocare alto Spinazzola e basso Olivera, se lo vuoi fare lo fai. È ovvio che dovresti sacrificare in questo momento Raspadori, ma è quello che succederà. Uscirà Raspadori e si tornerà al 4-3-3. Il Napoli ha perso pericolosità. Con la Roma ricordate? Il gol l’ha preso con il 3-5-2. Con il 3-5-2 ci hanno guadagnato i due attaccanti, ma contro i cinque in più che funzionavano prima. La forza del Napoli è stata quella prima. Quando parliamo di normalizzazione del Napoli è a cavallo di questo cambiamento”.