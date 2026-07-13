Marcolin punta su De Bruyne: "Deve restare e fare una stagione da protagonista"

vedi letture

Dario Marcolin parla di tanti temi dell'attualità del Napoli: dal futuro di Kevin De Bruyne alla situazione Romelu Lukaku.

"Kevin De Bruyne secondo me deve restare e vivere una stagione da protagonista nel Napoli". Dario Marcolin, noto commentatore tv ed ex centrocampista di Lazio e Napoli, ha parlato del futuro del belga in azzurro, oltre che dell'arrivo di Allegri in panchina e dei cambiamenti che ci saranno nel club partenopeo. "C'è l'effetto Allegri che sarà decisivo. Max ha avuto un grande rapporto con Modric ed è riuscito a sfruttarlo nonostante i suoi 40 anni. Per me farà lo stesso con De Bruyne", riflette nell'intervista rilasciata a La Repubblica (Edizione Napoli). "Il belga ha grande qualità e può dire tanto in Serie A. È stato condizionato da un lunghissimo infortunio, ma ha la possibilità di essere ancora protagonista", ha aggiunto.

Notizia delle ultime ore invece la permanenza di Lobotka e Anguissa nel Napoli, a discapito dei rumor che li davano in uscita: "E mi sembra una grande notizia", ha detto Marcolin. "Il valore di entrambi non lo scopro io. Ci sarà sicuramente l'entusiasmo di una nuova stagione e di un ciclo diverso. Questo sarà importante per entrambi e vedrete ce saranno sempre all'altezza".

Invece, un commento su Romelu Lukaku, lui invece fortemente in bilico: "Ha disputato un gran Mondiale dopo aver praticamente perso tutta la scorsa stagione. Non ha mai giocato a causa dell'infortunio. È entrato e ha segnato. Può essere sicuramente un ruolo importante per lui. Potrebbe allungargli la carriera a certi livelli". Ma Marcolin argomenta la scelta possibile di trattenerlo: "La decisione non è soltanto tecnica. Ha un ingaggio importante e sarebbe l'alternativa di Hojlund. Mi pare normale che la società faccia anche altre valutazioni di tipo economico. L'ultima parola spetta a De Laurentiis e ad Allegri".