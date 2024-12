Marcolin: "Se un giocatore va al Napoli è per stare in panchina, Conte non tocca nulla"

Dario Marcolin, ex giocatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso de Ne Parliamo il Lunedì: "Io faccio una domanda sul mercato: oggi se un giocatore viene al Napoli, viene comunque a fare la panchina. Cioè, io sto giocando in una squadra X, mi chiama il Napoli, so che vado a far la panchina perché quel giocattolo Conte non lo tocca giustamente. La filosofia degli allenatori parlando di mercato, vorrebbero sempre comprare e non fare andare via nessuno e Conte è uno di quelli".

