Marcolin stronca Llorente: "Ha segnato gol ad un metro dalla porta, è arrugginito"

Dario Marcolin ha parlato ai microfoni di Radio Marte del momento del campionato: “Ho visto un Llorente arrugginito, appena arrivato ha fatto gol ma tutti ad un metro dalla porta. Ieri Milik era molto vivo, mentre lui poteva fare qualcosina in più. È mancata proprio la spalla del polacco, anche Mertens mi è sembrato stanco dopo le fatiche in Champions. Con il Milan il Napoli è la squadra che sta deludendo in questo campionato. Elmas? Mettendolo a destra hai avuto un uomo in meno".