Marcolin svela: "Test Fabian bassi, Gattuso valuta altri più in forma: vi dico chi giocherà"

Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21, l'ex azzurro ed allenatore Dario Marcolin ha parlato delle possibili scelte di Gattuso per domani: "Da quello che mi arriva dal campo può giocare Lobotka, in alternativa Allan. Gattuso sta facendo delle scelte fisiche, non tecniche. I test di Fabian sono risultati bassi, sta facendo fatica. Lobotka e Allan hanno più gamba, è quello che mi è arrivato oggi pomeriggio (ieri, ndr). Gattuso e lo staff stanno lavornado molto con i dati, hanno dato un secondo giorno di riposo proprio perché la squadra era molto tirata".