Marelli a Dazn: "Di Lorenzo non era in fuorigioco, sarebbe stato gol"

Non era fuorigioco di Di Lorenzo sul miracolo di Szczesny nel primo tempo. Luca Marelli, ex arbitro, a Dazn dice: "Di Lorenzo è in fuorigioco di parecchi metri, ma succede che Bremer colpisce di testa e per tanto l'azione riparte e Bremer rimette in gioco Di Lorenzo. A mio parere quella del brasiliano è una chiara giocata e quindi non era fuorigioco".