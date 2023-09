Marelli a Dazn: "Fallo netto su Anguissa, ma Var non poteva intervenire: il motivo"

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto a Dazn commentando gli episodi di Genoa-Napoli

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto a Dazn commentando gli episodi di Genoa-Napoli: "Rete di Bani? C'era una spinta evidente su Anguissa che si lascia un po' cadere, ma la spinta c'è ed era con due braccia. Il problema è che questa spinta viene effettuata prima della battuta del corner quindi il Var non poteva intervenire: è un paradosso ma è così. Fabbri avrebbe dovuto interrompere il gioco, richiamare i giocatori e poi far ripetere il calcio d'angolo.

Mano di Bani? La sensazione era il tocco di mano, in effetti il braccio è largo ma il pallone va prima sul petto e quindi il difensore è stato fortunato

Rigore chiesto da Osimhen? Il danno procurato non esiste, si punisce la negligenza. E Dragusin, in quell'episodio, non è negligente. Per me non è rigore".