Marelli: “Doveri per Juventus-Napoli? Era l’unica scelta, è un ottimo arbitro”

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto l’ex arbitro Luca Marelli

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto l’ex arbitro Luca Marelli: “Doveri miglior designazione possibile? È una partita che ha una grande importanza e la situazione è un po’ particolare poiché la Juventus è reduce da due partite pareggiate e il Napoli dopo aver perso male la prima si è portata al secondo posto. Gli anziani o i vecchi arbitri per quanto riguarda la professione servono soprattutto a coprire le partite più complicate sulla carta del campionato.

Guida? Ci sono tante partite di cartello fino alla fine del campionato perciò c'è tempo per tutti.

Doveri più o meno era l’unica scelta. Colombo è ancora un po’ giovane per partite di questo livello. Per Juventus-Napoli c’è bisogno di arbitri di grande esperienza. Inter-Milan, per esempio, è più semplice. Doveri è un ottimo arbitro, anche se non ha avuto quello che avrebbe meritato a livello europeo, ma era un po’ chiuso dagli arbitri che aveva davanti ed era molto difficile ritagliarsi uno spazio.

L’anno scorso fino a gennaio per Doveri è stata una stagione negativa perché probabilmente era un po’ scarico. Poi nel girone di ritorno è tornato al suo livello e bisogna ringraziare Rocchi perché è riuscito a motivarlo di nuovo.

Marini al VAR? È uno dei VAR emergenti e tra i più bravi, affidabili e talentuosi. Anche lui sbaglia, non esistono persone che non sbagliano mai. È la dimostrazione che per essere grandi VAR non serve essere stati grandi arbitri. Il migliore in assoluto? Di Paolo”.