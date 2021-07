Marelli: "Intervista Orsato un autogol, ora arbitri non parlano più"

A Tutti In Ritiro, trasmissione in onda su Canale 21, è intervenuto Luca Marelli, arbitro, che ha spiegato le novità sul VAR e ha parlato del calendario ‘asimmetrico’: “La novità principale della VAR è che sarà centralizzata in un’unica sede, così come è stata usata già ad Euro 2020. È una VAR che a me piace e che interviene solo per correggere errori eclatanti. Attenzione però a parlare di moviola in campo: quella ci sarà solo se viene data la possibilità di chiamare un challenge da parte degli allenatori. Sono d'accordo con il far sentire le comunicazioni tra pubblico e VAR. Bisogna imparare ad accettare il VAR e non fare i complottasti: sono tutte stupidaggini. In questo Euro2020 tutte le teorie complottare sono state smentite: ci sono state tante polemiche sugli arbitraggi contro l’Italia ma poi alla fine abbiamo vinto l’Europeo. Ad esempio se Jorginho fosse stato espulso in finale non sarebbe stato un errore. Il calendario asimmetrico darà la possibilità di avere magari dei gironi più morbidi con meno scontri diretti uno dopo l'altro. In Inghilterra ad esempio il calendario è asimmetrico da 50 anni. Ma tanto, asimmetrico o meno, in Italia le polemiche ci saranno comunque”.

Sulla nomina di Rocchi come nuovo designatore arbitrale: “Credo che Rizzoli sarebbe dovuto rimanere, visto che ha fatto un buon lavoro. Ma se proprio dovevano cambiarlo non poteva esserci scelta migliore di Rocchi. Il Napoli è stata una delle prime società ad invitarlo per parlare di VAR. Ha ottimi rapporti con tutti i club. Il caso Orsato è stato un errore perché si è parlato solo di quello che ha detto, estrapolandolo. Per iniziare a far parlare gli arbitri bisogna saper comunicare. Sarebbe opportuno iniziare magari da una rete locale e poi passare in una tv nazionale. Credo sia stata un'occasione persa”.