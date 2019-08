Marelli smentisce: "Niente fallo di mano di Pulgar, è tra spalla e schiena! Mertens? Rigore inesistente"

Luca Marelli, ex arbitro e attualmente opinionista sportivo, come al solito ha effettuato la moviola dettagliata di Fiorentina-Napoli. Al vaglio soprattutto il rigore per i viola e quello per gli azzurri, per i quali l'ex direttore di gara si esprime così. Eccone uno stralcio:

"Sui tocchi di mano non è cambiato praticamente nulla, se non l’introduzione di un nuovo parametro (posizione della mano o del braccio sopra la linea della spalla, che trovate nello specifico clickando su questo link). Per quanto concerne la punibilità del tocco di mano/braccio, invece, i parametri della scorsa stagione sono rimasti del tutto invariati.

Questo episodio, pertanto, NON E’ STATO VALUTATO secondo le nuove regole perché, di fatto, nuove regole NON ESISTONO".

SU MERTENS: "In rete circola da questa mattina un penoso fake che dimostrerebbe un fallo di mano di Pulgar. Contatto del pallone tra spalla sinistra e schiena. Non fatevi prendere in giro. Massa fischia il rigore dopo la caduta di Mertens. Già da questa immagine i dubbi si dipanano: il rigore è assolutamente inesistente. E’ possibile che un minimo contatto ci sia ma è l’attaccante del Napoli che calpesta il piede del difensore".