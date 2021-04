Marelli spiega: "Due infrazioni sul gol della Samp e Valeri non vede nulla"

Nel corso di 'Tutti convocati', Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio 24 del gol annullato alla Sampdoria nella gara persa contro il Napoli: "Siamo veramente sul filo dell'OFR, anche se ci sono due infrazioni, quella di Thorsby e di Keita. La mia sensazione è che Valeri non abbia visto nulla e per quello sia stato richiamato dal VAR. Gol irregolare".