Marelli sul gol annullato a Osimhen: "Non vedo fallo, la non chiamata di Mazzoleni è al limite"

Nel corso di 'Tutti Convocati', Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio 24 del gol annullato a Osimhen nel match pareggiato dal Napoli col Cagliari: "Io non ho visto la spinta su Godin di Osimhen. Non vedo nessuna infrazione e anche la non chiamata all'OFR di Mazzoleni la vedo veramente al limite"