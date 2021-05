Marelli sul rigore tolto al Benevento: "Non è un episodio da on field review"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato del rigore negato al Benevento contro il Cagliari dopo l'intervento di Mazzoleni al VAR: "ll problema di questo episodio non è tanto la scelta se rigore o meno. Non è un episodio da on field review, non è mai chiaro ed evidente errore.

Frasi di Vigorito? Delle parole e delle illazioni si assume le responsabilità. Concettualmente non ha torto sul VAR. Vigorito non ha centrato il problema, per il protocollo non è un episodio da VAR".