Mariano Diaz allontana il mercato: "Ho lottato per arrivare al Real e voglio giocare"

E' stato riproposto il nome di Mariano Diaz per l'attacco del Napoli stando alle ultime indiscrezioni, ma la punta del Real Madrid non pare intenzionato a lasciare la Capital, secondo le sue dichiarazioni riportate da Marca: “Ho lottato molto per arrivare al Real Madrid. Ho lavorato tanto e ho sempre desiderato questo fin da quando ero bambino. Farò il massimo per giocare. La concorrenza è sempre un qualcosa di buono. Credo che questo sarà il mio anno”.