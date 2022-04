Marino: "Non mi sarei aspettato ko con la Fiorentina. Scudetto? Dico Inter"

Intervistato dalle colonne di Tuttosport, il direttore tecnico dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato dei gioielli friulani

Intervistato dalle colonne di Tuttosport, il direttore tecnico dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato dei gioielli friulani ma anche della lotta scudetto e dei possibili colpi di mercato estivi. In particolare, il dt dell'Udinese ha fatto il punto su Molina: "Un gran colpo, ma i meriti vanno condivisi con tutta la nostra struttura scouting guidata da Andrea Carnevale - ha raccontato Marino, che poi ha continuato presentando il giocatore -. E' un ragazzo di cuore, semplice, un giocatore da top club". A proposito di grandi club, sembrerebbe già finito nel mirino della Juventus: "Dell’interesse ho sentito anche io in giro e non sono stupito - spiega Marino -: con Molina non si sbaglia. Con la Juventus abbiamo un ottimo rapporto, però ci sono altri club europei interessati. Mi aspetto una bella bagarre in estate. Ma non darei nulla per scontato: la famiglia Pozzo ha la forza economica per trattenere i suoi migliori giocatori, poi per politica societaria noi non incateniamo nessuno".

Infine, un parere sulla lotta al titolo, ancora apertissima a sei giornate dalla fine: "Dico Inter, per il calendario e lo stato di forma dopo il successo contro la Juventus. Non mi sarei aspettato la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, mentre il Milan fatica a segnare. No, alla Juventus ormai non credo più".