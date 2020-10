Marino punta su Lozano: "Penalizzato al primo anno, ha tutto per esplodere e fare la differenza"

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che vedremo il vero Lozano. Nella sua prima stagione è stato penalizzato dai cambi di guida tecnica, ma ora con Gattuso sta rientrando nel rango dei giocatori importanti del Napoli. Ha le caratteristiche per esplodere e fare la differenza, su questo non c'è dubbio".