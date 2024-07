Marino rivela: "Provai a portare Donnarumma al Napoli, ma rifiutò per andare al Milan"

vedi letture

Retroscena di mercato. Intervenuto a Radio Marte, l'ex dg azzurro Pierpaolo Marino ha dichiarato

Retroscena di mercato. Intervenuto a Radio Marte, l'ex dg azzurro Pierpaolo Marino ha dichiarato: "Con il decreto crescita che ha calmierato gli ingaggi degli stranieri, la Serie A è schizzata in alto in termini di ranking europeo. I giocatori italiani possono essere valorizzati anche da club stranieri, come Donnarumma che avevo portato a Napoli a 12-13 anni ma che rifiutò il trasferimento per andare al Milan. La nazionale ha un altro interesse. La Federazione dovrebbe creare terreno fertile per portare anche giovani talenti che non sono fuoriclasse a crescere ed emergere”.