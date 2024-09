Marino sull'era ADL: "Tesserai 25 giocatori in 4 giorni. Orgoglioso di aver messo le fondamenta"

Pierpaolo Marino, primo direttore generale del Napoli di De Laurentiis, ai microfoni di Sportitalia ha raccontato un retroscena sui primi momenti dell'allora nuovo progetto: "Io ricordo la conferenza stampa di partenza, fu il 10 settembre 2004, e lì effettivamente si parlava di calcio, si parlava di un progetto importante. Ma non c'erano né palloni, né campi d'allenamento, né uffici del Calcio Napoli, né computer.

Infatti quando poi ho dovuto tesserare 25 giocatori in quattro giorni perché il campionato era già iniziato in C, non sapevo dove scrivere i contratti. Mi feci aiutare da mio figlio Ernesto che ora è avvocato, e scriveva sul block notes perché non avevamo neanche un ufficio. E' stata un'avventura bellissima, io credo di aver fatto le fondamenta, io sono molto orgoglioso anche che con l'aiuto del compianto commendador Coppola avemmo l'intuizione di Castel Volturno, che è stato fondamentale per lo sviluppo del Napoli".