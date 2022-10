Mario Rui a Mediaset: “Le parole di Klopp? Anche il Liverpool può arrivare in finale”

Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia del match contro il di Anfield contro il Liverpool.



Il soprannome "professore" che mi ha dato il mister? "Sicuramente fa grande piacere sentire le parole del mister, però io dò merito ai miei compagni, alla squadra e non al singolo. Fanno piacere i complimenti però non ci penso più di tanto. Sappiamo che quando il collettivo è forte poi le cose escono fuori bene ed è più facile che vengono fuori i singoli”.

Cos’è cambiato per te quest’anno? “Non è cambiato niente. Stiamo attraversando un ottimo periodo perchè a prescindere da chi scende in campo il gioco non cambia. Ci sentiamo tutti partecipi e tutto quello che stiamo facendo è merito della squadra”.

Una tappa come quella di domani quanto può essere importante per il vostro percorso di crescita? “E’ molto importante perchè poter giocare in uno stadio così bello e affrontare una squadra così forte è sicuramente una cosa importante. Stiamo crescendo e siamo cresciuti dall’inizio della stagione e questa sarà un’altra partita importante che ci potrà far crescere ancora. Raggiungere un risultato importante qui ci renderebbe tutti fieri”.

Che differenza c’è nell’arrivare primi o secondi nel girone? “C’è una grandissima differenza perché poter arrivare primi in un girone importante come il nostro ci trasmette tanta per il futuro. L’obiettivo è diventato il primo posto visto quello che stiamo facendo”.

Klopp ha detto che il Napoli può arrivare anche in finale di Champions, cosa ne pensi? “Sentire delle parole del genere dall’allenatore del Liverpool fa piacere, però dico che per me anche il Liverpool può arrivare in finale. Chissà dove potremo arrivare, sicuramente cercheremo di arrivare più lontano possibile ragionando di partita in partita”.