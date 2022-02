Mario Rui sull'addio di Insigne: "Sognava di giocare tutta la carriera nella sua città"

Lorenzo Insigne si trasferirà al Toronto la prossima estate. Ne ha parlato Mario Rui, terzino del Napoli, in una lunga intervista ad A Bola: "E' una perdita importante che ci rende tutti tristi, visto che è il nostro capitano. E' napoletano, aveva il sogno di giocare tutta la carriera nella squadra della sua città, ma non è stato possibile e le strade si sono separate. Conoscendolo bene, so che darò tutto fino all'ultimo giorno. Per la squadra e per la città. Ha una relazione forte con l'ambiente".