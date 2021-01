Marocchi rincuora Gattuso a Sky: "Non ti arrabbiare, senza Osimhen e Mertens chi ti segna?"

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, l'ex giocatore Giancarlo Marocchi ha voluto rincuorare Gattuso per gli ultimi risultati: "Rino, non ti arrabbiare. Mancano Osimhen e Mertens che sono assenze pesantissime, c'è chi sa fare una cosa e chi un'altra. Insigne e Lozano sono bravissimi, ma a dribblare, a fare il loro gioco, non ti possono fare pure i gol".