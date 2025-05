Marolda a sorpresa: "C'è un giocatore che per me è il volto dello scudetto"

Ciccio Marolda - ospite della puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero - ha parlato dello Scudetto vinto dal Napoli e di quello che sarà il futuro del club azzurro: "Un po' di timore per l'esito del campionato c'era, viste le parole di Conte e le prestazioni non entusiasmanti fornite dalla squadra nelle ultime partite. Secondo me nelle ultime gare erano mancati il coinvolgimento della città e la spinta dei tifosi, che potevano essere e poi sono stati importanti per la squadra.

Lo spettacolo a cui abbiamo assistito in Piazza del Plebiscito e oggi sul Lungomare Caracciolo ci hanno fatto scoprire la 'passeggiata dei campioni', da ora in poi il lungomare sarà sempre il luogo delle celebrazioni. La cosa che oggi ho notato principalmente è stata la simbiosi squadra-città, quando si parla di una si parla dell'altra e viceversa. Questo è importante, poi vanno sottolineate la grande compostezza e la maturità dimostrate.

Futuro della panchina? Conte è già andato via...io mi auguro che il prossimo anno ci sia un altro tipo di allenatore e che il nome sia quello di Massimiliano Allegri. Una faccia del Napoli da Scudetto? Io dico Politano, che non si è fermato mai, ha giocato in più ruoli e ha dato tutto per l'allenatore anche nei momenti in cui ha dimostrato tanta stanchezza. Lui è stato un grande protagonista di questo Napoli, che per me non è una squadra operaia, ma un gruppo composto da ottimi calciatori".