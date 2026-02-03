Infortunio Di Lorenzo, prof. Castellacci: “Dinamica casuale, vi dico i tempi di recupero”

vedi letture

Enrico Castellacci, ex medico sociale dell’Italia e specialista in medicina dello sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “La diagnosi di distorsione di secondo grado del ginocchio di Giovanni Di Lorenzo non vuol dire assolutamente niente. Grave sarebbe stato sapere di una lesione. Il trauma distorsivo bisogna vedere cosa abbia provocato al calciatore. Quando si ha una distorsione, ci può essere lesione del crociato o del menisco, ma tutto ciò non c’è stato, a quanto pare, e ne siamo tutti sollevati. E’ possibile che ci sia stata una lesione del collaterale. La distorsione del ginocchio può portare lesioni, distrazioni, rotture, strappi dei legamenti.

Vedendo la dinamica dell’infortunio, credo che si tratti di una lieve lesione. In ogni caso la distrazione è un primo grado, è molto leggera e si recupera facilmente. La lesione – differenziata per gradi – nel recupero dipende dalla gravità della stessa. La diagnosi è molto generica, credo sia interessato il legamento collaterale. Se è così, un secondo grado a livello legamentoso comporta uno stop di almeno 45 giorni. Di Lorenzo è caduto senza protezione di un muscolo sul ginocchio che ha avuto l’infortunio. Tutta la spinta biomeccanica è andata sul ginocchio , causando la distorsione. Questa dinamica può portare a infortuni seri. Non credo c’entri qualcosa il fatto di aver saltato con le braccia aperte o chiuse, c’entra solo il modo in cui si cade. altri giocatori sono caduti saltando comunque con le braccia aperte e si sono fatti male ugualmente”.