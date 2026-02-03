Sky, Modugno: “McTominay uno dei migliori in Serie A, ma non è un fuoriclasse”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “McTominay calciatore da Real Madrid? Non credo: se lo fosse stato, purtroppo non ce lo staremmo godendo qui a Napoli. E’ un fatto oggettivo: se il Real l’avesse voluto, l’avrebbe preso. E’ un giocatore fortissimo, grande intuizione di Manna. Qui è cresciuto, si è imposto come uno dei migliori giocatori del campionato ma questo non vuol dire che si tratti di un fuoriclasse.

Con Supercoppa e quarto posto ci sarebbe un velo di delusione per le aspettative di inizio stagione. La qualificazione in Champions è fondamentale, raggiungerla sarebbe aver centrato l’essenziale. Se poi il Napoli restasse in corsa fino all’ultima giornata, mettendo in difficoltà l’Inter e magari arrivando secondo, significherebbe aver fatto una bella stagione. Il Napoli ha giocato la Champions molto al di sotto delle aspettative, e la delusione c’è già per questo. Ora c’è anche la Coppa Italia, che il Napoli deve giocarsi. La Supercoppa è stata vinta dal Napoli in modo sorprendente, stupefacente, arrembante. Per me ha valore anche per questo.

Mi intrigano sia Alisson che Giovane, con quest’ultimo che potrebbe essere più avanti perché giocava già in Italia. Non deve vivere il fisiologico adattamento ad un calcio nuovo. Che bello che il Napoli torni a prendere sudamericani! Portano fantasia, brio, verve, giocate. Conte? Stiamo parlando di un allenatore di primissimo livello. L’anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario. Senza Conte il Napoli non avrebbe vinto lo scudetto. Quest’anno la riflessione è determinata soprattutto dalla Champions, che è al di sotto delle aspettative e genera una certa – legittima – delusione. Detto questo, la stagione è ancora lunga. Il Napoli in campionato e Coppa Italia può fare ancora cose importanti, inoltre ha vinto la Supercoppa e vincere un trofeo a Napoli non è facile.

Gli infortunati? Rrahmani va verso la convocazione per Genova, lo stesso dicasi per Milinkovic Savic e Mazzocchi. Per Politano sono giorni di valutazione e monitoraggio, potrebbe tornare col Genoa o in Coppa Italia. Perché rischiare se non si è sicuri al 100%? Per Anguissa sono ancora da definire i tempi per il rientro: ha ancora fastidi e probabilmente questo non permette di dare una tempistica precisa”.