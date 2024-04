Marolda: “Altro che Champions, per il Napoli sarà già un miracolo l'Europa League”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Il Napoli nel corso della gara di Monza si è comportato allo stesso modo visto nelle precedenti sfide. La differenza è che ha trovato tre gol spettacolari e incredibili, poi ne ha subiti altri due per lo stesso motivo di cui si parla da inizio anno: la squadra difende senza i centrali di difesa.

Qualificazione in Champions League? La media per raggiungere il quinto posto e l’obiettivo è di 68 punti, sarà un miracolo già arrivare in Europa League dopo questo campionato. Penso che sarà la Roma ad arrivare quinta, mentre gli azzurri finiranno sesti. Questo sarebbe un grande rimpianto per gli uomini di Calzona.

Manna? La vera domanda sarà capire con quale margine di potere arriverà. Poi non vedo la logica della scelta, se in precedenza si è cercato una figura come quella di Sartori. Il voto al ventennio di ADL? Almeno 8, è arrivato uno Scudetto e inoltre il club da 14 anni consecutivi in Europa. Mi auguro che per il futuro ci sia una gestione più illuminata, visto che il calcio è un mondo in evoluzione”.