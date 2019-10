Marolda: "Ancelotti? Gioco moderno in cui non è il ruolo a definire il giocatore, ma il contrario"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport: “Mi auguro che il direttore Zazzaroni abbia torto su un campionato già chiuso. Di certo non si possono avere altri incidenti di percorso perché poi si rischia di non recuperarli più. Le sorti di un allenatore sono sempre legate ai risultati. Dopo i secondi posti, è fuori discussione che un’altra delusione porterebbe anche alla rottura dei rapporti e sarebbe un peccato. Il Napoli arrivato a questo punto farebbe un passo indietro.

Di Lorenzo sta andando ben oltre le aspettative, anche la fascia sinistra sta rendendo bene; i centrali invece pur essendo grandissimi calciatori talvolta li trovo corpi separati. Dall’inizio del ritiro, Ancelotti sta rincorrendo un modello di calcio moderno in cui non è più il ruolo che definisce il giocatore ma viceversa. Il Napoli è pronto per tutto questo? È la madre di tutti gli interrogativi. Gli esperimenti devono finire, in questo modo non si va da nessuna parte. Serve un piano B all’antico: un ritorno alle certezze intorno a 7-8 uomini fissi. Si ha bisogno di questo per trovare i risultati”.