Marolda: “Bene con il Bologna, ma non esaltiamoci: non è ancora il Napoli di Conte"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: “Il Napoli visto col Bologna è stato finalmente più quadrato e rodato, resta però una squadra che deve ancora lavorare su alcuni aspetti. Come non ci siamo abbattuti dopo il Verona, ora non dobbiamo esaltarci. Il Napoli di Conte resta lontano e serve spingere per arrivarci. Sono felice per il gol di Di Lorenzo che ha ritrovato feeling con la piazza. Conte lo ha trattenuto fortemente e questo episodio lo aiuterà a riappropriarsi del Napoli. Tirato fuori qualche elemento di disturbo dallo spogliatoio, lo stesso Di Lorenzo ritroverà serenità e tranquillità nel gruppo.

Con McTominay e Gilmour il Napoli tornerebbe avere uno dei centrocampi più forti del campionato. Lukaku riporta il giusto peso in attacco. Le prospettive di un Napoli così sono buone, ma manca ancora qualcosina in difesa e sugli esterni. Chiaramente non si può fare tutto in un anno, quindi si gettano le basi per il prossimo. Tolto Buongiorno, vedo un punto debole nella difesa del Napoli.

Osimhen-Lukaku? Lukaku è uno che gioca più per la squadra, che fa salire i compagni e li coinvolge. Non è migliore dal punto di vista realizzativo, ma si va avanti comunque con un attaccante forte e funzionale al progetto di Conte”.