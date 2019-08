Marolda boccia Milik: "Al Napoli serve un centravanti che dia più garanzie"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli punta dritto su un centravanti che dia più garanzie di Milik, che non è stato molto fortunato e anche ieri sera non mi è parso tanto affamato di gol e di raccogliere consensi. E' un ottimo calciatore ed un professionista esemplare, ma spero che il Napoli possa prendere un bomber dallo score affidabile e che magari conosca già il calcio italiano. Solo così il Napoli fa un salto in avanti".