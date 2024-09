Marolda: "Col Parma non mi è piaciuto nulla! Credo che il Napoli di Conte si vedrà con la Juve"

vedi letture

"McTominay? Penso a lui quando dico terzo mediano, non c'è dubbio".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio Alla Radio - 3° Tempo', è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda: "Napoli-Parma? Non mi è piaciuta assolutamente, il Napoli si porta a casa un risultato importantissimo, ma non m'è piaciuto nulla. Il Napoli con Conte non ha iniziato a giocare e lo farà credo con la Juventus, mi auguro di vedere una formazione diversa sul piano del gioco, sulla circolazione del pallone, ma soprattutto tatticamente diversa.

Conte caratterialmente ha il piglio del guerriero e non m'aspetto che cambi. Credo che sarà lui nell'anima di questo Napoli, che ha sempre giocato in un modo, penso che può avvicinarsi a quel modo. Ha avuto un'ottima squadra a disposizione, nessun allenatore ha mai avuto tutto ciò che voleva. Certo, è una squadra incompleta, mancano ancora un paio di elementi, ma credo che si completerà l'anno prossimo. Lui è una persona intelligente, non penso che resti ancorato a certe idee, come sapete bene nella sua carriera ha giocato in maniere diversa. Addirittura anche con 4-2-4 molto spregiudicato, ha spaziato su tanti moduli, penso che un 3-5-2 sia la cosa che più si avvicina a questo Napoli. L'importante è che ci sia un altro mediano, Lobotka e Anguissa li ho visti faticare troppo, anche con Lobotka a giocare quasi sulla linea laterale perché si perdeva l'uomo. Mi auguro diventi forte al centro del campo, in attacco sono bravissimi, la difesa potrebbe essere più coperta.

McTominay? Penso a lui quando dico terzo mediano, non c'è dubbio. Diventerebbe un centrocampo fortissimo forse uno dei migliori insieme a quello dell'Inter. E' uno capace di guardare in avanti, ha il tiro. Non mi dispiacerebbe vedere lui, Lobotka e Anguissa, pensando a Gilmour che è un ottimo quarto. Osimhen? Direi che il Napoli ha perduto il portafoglio, gliel'hanno ridato, ha trovato i documenti e anche un po' di soldi".