Marolda: "Conte inopportuno, ora c'è spaccatura tra Napoli A e B"

vedi letture

Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto a Radio Marte intervenendo in studio nel corso di Marte Sport Live: “Sinceramente sono preoccupato. Perché il Napoli è primo in classifica e avrebbe tutto o quasi per essere felice. E invece annuso una strana aria, e viene dai segnali di fumo lanciati da Conte in conferenza stampa. Con chi ce l’ha?

Ha dimostrato, con le scelte di ieri, che non può contare se non su 15 elementi per cercare di vincere lo scudetto? Intanto ha creato per me una spaccatura tra Napoli A e Napoli B, isolando certi calciatori che ora sanno che non saranno presi in considerazione. Per me è stato inopportuno".