Marolda: "Conte inopportuno, pessimo comunicatore! Se va via ce ne faremo una ragione..."

Nel corso di ‘Bordocampo – I Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda: “Parole Conte? Un ragazzo, deve ancora crescere. Un pessimo comunicatore, ma questo non lo dico da adesso. Non credo nelle sua comunicazione, inopportuno, fuori tempo, bisogna capire che ci sono momenti in cui è meglio tenere la bocca chiusa, se non lo fa peggio per lui. Un allenatore dovrebbe essere un po’ più accomodante almeno quando parla in pubblico, poi in privato coi collaboratori, con la squadra puoi dire quello che vuoi. Ora può scegliere di restare o partire, nel primo caso sarebbe importante per la continuità, ma se dovesse andar via andremo avanti lo stesso. Nel calcio è così, giocatori e allenatori passano, la squadra resta“.

“Le prestazioni della squadra? Preoccupanti anche quando si è vinto, ma devo aggiungere che pure l’Inter dà la stessa sensazione e quindi vedo il Napoli un po’ più avanti, ci abbiamo creduto in tempi non sospetti, crediamoci anche adesso. Non vorrei dire Napoli favorito per un fatto di scaramanzia, quindi dico Inter sfavorita. Out Neres? Mi aspetto un 4-2-3-1 con Raspadori che ritrova spazio del primo minuto“.