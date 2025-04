Marolda: "Conte non è il mio allenatore ideale. In alcuni commenti lo trovo pericoloso"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto il giornalista Francesco Marolda: “Napoli e Inter sono due squadre acciaccate, sia dal punto di vista delle assenze che del gioco. L’Inter ha adesso il peso dell’eliminazione in Coppa Italia e della sconfitta di Bologna. Si è passati dall’euforia per un possibile triplete a una paura e frustrazione per una stagione che rischia di diventare complessa, soprattutto col Barcellona all’orizzonte.

Il Napoli mi preoccupa per le assenze in difesa: senza Buongiorno e il suo naturale sostituto. Il Torino ha la testa sgombra, e questo può essere anche un vantaggio. A prescindere dall’avversario il Napoli deve dare il massimo in queste ultime cinque partite. Conte ha fatto qualcosa di straordinario nel tirare fuori qualcosa dai giocatori che nemmeno loro sapevano di avere. Forse la squadra oggi è un po’ stremata, e fatica in questo finale di campionato. Lui non è il mio ideale di allenatore, lo trovo addirittura pericoloso in certe dichiarazioni e in certi commenti. Non può lasciar passare il messaggio che se si vince è merito suo e se non si vince è colpa della società”.