Marolda critica ADL: “Non sa fare comunicazione, è divisivo nelle dichiarazioni”

TuttoNapoli.net

Francesco Marolda, storica firma del giornalismo partenopeo, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8: “In merito alle dichiarazioni rilasciate a Palazzo San Giacomo, De Laurentiis è stato come sempre un po’ paradossale nelle sue dichiarazioni. Prima ha elogiato il lavoro di Spalletti e il lato umano, per poi dire che se vuole può andare via. Non mi ha convinto nemmeno il discorso sulla Filmauro che andrebbe spostata a Napoli. Nonostante quello che sento dire, il presidente azzurro non sa fare comunicazione. Questa dovrebbe unire, mentre ADL è molto divisivo”.