Marolda critica Spalletti: “Si è consegnato al Verona. Grave colpa fare i cambi all’86’ e al 90’”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda. “Stimo Spalletti ma col Verona ha sbagliato perchè sapendo come gioca, con quella formazione, si è consegnato agli avversari. Lui ci ha abituato anche tra il primo e il secondo tempo a fare i cambi, e invece ha lasciato tutto com’era cambiando solo all’86’ e al 90’. Questa secondo me è una colpa grave”.