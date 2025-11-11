Marolda: “Finalmente il Napoli non è più primo e Conte è tornato sulla Terra!"

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Racchiudo tutto in una parola. Finalmente il Napoli non è più primo e questo ha sdoganato un paio di cose, in primis la menzogna che sei primo e tutto il resto non conta, Conte è tornato sulla Terra, non ci sono più tamburi e processioni e Conte ha chiesto aiuto e noi glielo daremo”.

Sulle parole di Conte e il tweet di ADL: “Le dichiarazioni di De Laurentiis rappresentano quella di una proprietà preoccupata e al lavoro per rinnovare la fiducia. Le dichiarazioni di Conte meglio non commentarle, lui è un pessimo comunicatore ma qui ha dato il meglio di sè. Se il Napoli non corre ed è slegato deve essere lui a risolvere questi problemi, lui ha chiesto aiuto a tutti ma la palla De Laurentiis l’ha buttata nel campo di Conte, deve essere l’allenatore a decidere cosa fare”.

Sui secondi anni di Conte: “Conte non ha fatto esperienza di ciò che gli è capitato in passato, e credo che molti giocatori siano ormai al limite della sopportazione atletica”. Poi ha proseguito: “Il Napoli non è mai riuscito a rimontare neanche una volta, lo scorso anno è capitato dieci volte. Meret o Milinkovic? Forse si dovrebbe giocare con due portieri (risate).

Come uscire dal momento difficile? “Si esce con Conte che resta al suo posto, mi auguro che non faccia sciocchezze, i giocatori devono chiudersi in stanza e devono uscire con una coesione diversa. Non è la prima volta che capita ciò, bisogna essere onesti con se stessi e con la gente”.