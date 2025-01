Marolda: “Garnacho mi piace molto, ma lo United chiede i soldi della Fontana di Trevi!”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda su Radio Capri, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda: “La delusione mia personale arriva dal fatto che il Napoli sapeva da mesi che Kvara stava trattando l’addio quindi aveva l’obbligo di avere la soluzione a portata di Conte. Inoltre che il Napoli avesse bisogno di un centrale lo sapeva da mesi, anche soltanto da un punto di vista numerico. Sono due acquisti prevedibili e quindi potevano essere risolti con anticipo. Adesso il Napoli deve correre e troverà quello che può”.

Su Garnacho: “Mi sembra l’ideale per il Napoli essendo un giocatore eclettico che gioca a sinistra e rientra, gioca anche a destra, dribbla. Dicono che non segna ma se segnasse sarebbe un crack incredibile. Anche se poi diciamocela tutta, il Manchester United per il prezzo che chiede ti sta un po’ vendendo la Fontana di Trevi!”.

Sulle uscite: “Simeone non credo vada via perché per caratteristiche è utile e può far respirare Lukaku, per quanto riguarda Raspadori invece ho dei dubbi soprattutto se poi dovesse arrivare davvero Garnacho”.