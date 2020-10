Marolda: "Il Napoli ha cambiato strategia di mercato, stavolta l'obiettivo è vincere qualcosa!"

Ciccio Marolda, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha analizzato il mercato del Napoli di questa estate: “Il club ha cambiato la sua strategia di mercato, prima si acquistavano solo calciatori giovani da valorizzare e da rivendere successivamente per realizzare delle plusvalenze importanti. Quest’anno, invece, si sono acquistati degli elementi funzionali al gioco che vuole esprimere l’allenatore. L’obiettivo stavolta è vincere qualcosa, non soltanto guadagnare economicamente”.