Marolda: "In quattro mesi Conte non aveva risolto la questione De Bruyne"

"Mi aspettavo due vittorie del Napoli contro Inter e Lecce? Così repentinamente no, però c'è stato un evento che ha accelerato il processo: l'infortunio di De Bruyne". Queste le dichiarazioni di Ciccio Marolda nella puntata di ‘Giochiamo d’Anticipo’, in onda su 11 Televomero: "L'infortunio di De Bruyne ha risolto un problema: non era De Bruyne il problema, ma la sua mancanza di una collocazione nel sistema di gioco del Napoli dopo 4 mesi. Problema o occasione? È un'occasione.

È assurdo che Conte non abbia risolto la questione in 4 mesi. Il problema non è De Bruyne, sarei folle a metterlo in discussione. Ma dopo 4 mesi e mezzo si è andati avanti con un 4-1-4-1 che non ha esaltato né De Bruyne né gli altri.

"L'immagine che ho di questo tentativo non riuscito di Conte è quando Hojlund e De Bruyne sono andati sulla sinistra contro il Genoa, McTominay è andato nella zona di Anguissa e Anguissa è andato a Piazzale Tecchio per giocare il pallone!"