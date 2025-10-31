Modugno: "Lucca strapagato? Vedete quando sono costati Piccoli e Krstovic"

"L'infortunio di De Bruyne è un problema o un'occasione? È un'occasione persa, perché De Bruyne portava un patrimonio che magari, dopo 9 giornate, ci sta pure che ci fosse ancora una posizione di attesa; perché l'inserimento è stato un po' più lento, perché qualche difficoltà c'è stata, perché si è cercato un equilibrio" Queste le dichiarazioni di Francesco Modugno nella puntata di ‘Giochiamo d’Anticipo’, in onda su 11 Televomero.

"Le opzioni non sono quelle giuste. De Bruyne non può mai essere un problema: per la storia, lo status, le soluzioni, il valore, la personalità, il talento... Dopo 9 giornate, ci possono stare delle riflessioni su inserimento e rendimento. Però bisogna concedere, a De Bruyne ed a qualsiasi altro calciatore, il tempo di prendersi la squadra. De Bruyne, secondo me, il Napoli se lo sarebbe preso. Parliamo di un giocatore di una dimensione differente.

Se c'è qualcosa che sta limitando McTominay è l'assenza di Lukaku: i suoi movimenti aiutavano McTominay a occupare spazi che con Hojlund non occupa.Nuovi? Riconosco a Conte l'onestà intellettuale di concedere un'opportunità a Lang subito dopo la partita con il PSV. Alla fine, il PSV era nella stessa fascia del Napoli, il livello del calcio italiano in Europa è questo qui: vai in Olanda e rischi di prenderle.

La valutazione di Lucca sembra sovrastimata, ma va parametrata al mercato: 35 milioni Lucca, 30 Piccoli e Krstovic".