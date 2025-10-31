Juventus, Spalletti si presenta: "Provo delle sensazioni bellissime"

Luciano Spalletti si presenta al mondo Juventus. Il tecnico è in conferenza stampa da nuovo allenatore della Juventus, vi riportiamo subito alcuni estratti della sua conferenza: "Provo delle sensazioni bellissime. Sappiamo tutti qual è la storia e l’organizzazione di questo club. Sappiamo che c’è un’aspettativa alta, però poi a entrarci dentro è sempre una bellissima emozione”.

Sulle parole di Sabatini?

"Prevale la voglia di riportare questo club ad alti livelli. Io ho grande rispetto del lavoro di Tudor che saluto caramente, perchè è una persona splendida. Io sono sicuro di trovare una squadra allenata bene grazie all professionalità di Igor. Ovviamente dobbiamo lavorare in maniera importante per raggiungere le nostre ambizioni. Ringrazio il direttore di Comolli per le belle parole".