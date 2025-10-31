Briatore: "Spalletti non mi piace! Si tatui la Juve sull'altro braccio"

Durante la presentazione del suo nuovo locale Crazy Pizza a Torino, Flavio Briatore ha commentato l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Ai microfoni de Il Messaggero, l’imprenditore non ha usato mezzi termini: “Spalletti a me non piace, perché ne ho il ricordo della Nazionale. Col Napoli però ha vinto lo scudetto e si è fatto il tatuaggio. Adesso si tatui la Juve sull’altro braccio. La dirigenza ha gestito male la squadra, spendendo un sacco di soldi.”

Briatore ha poi risposto con ironia alle domande su un suo eventuale coinvolgimento nel mondo bianconero: “Se voglio comprare io la Juve? No, no. Sono già molto impegnato in Formula 1 con l’Alpine, e poi ho già avuto una squadra di calcio in Inghilterra, il QPR".